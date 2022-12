Prefeitura de Atalaia realiza abertura do Natal Luz com super show de prêmios e parada natalina neste domingo (4)

A Prefeitura de Atalaia realiza, neste domingo (4), a abertura do Natal Luz, que marca o acendimento das luzes de Natal e o super show de prêmios, na Praça do Trevo, localizada no Centro da cidade. O espetáculo será ainda mais especial, porque, para abrilhantar o evento, a população irá contar com uma linda parada natalina e uma caravana do Papai Noel, acompanhado pela prefeita Ceci Rocha, pelas ruas do município.

A programação será aberta ao público e tem início a partir das 16h. Durante a abertura, os atalaienses vão contar com o acendimento das luzes de Natal que estão espalhadas por toda a praça, um grande show de prêmios, queima de fogos e diversas apresentações no palco montado no local.

Este será o segundo ano do Natal Luz da cidade na gestão da prefeita Ceci Rocha. Ela garantiu que os atalaienses terão ainda mais orgulho do município. “Esse ano será lindo. Já começamos a colocar toda a iluminação na nossa praça. Essa é realmente uma época que eu amo, uma época mágica e linda. Esta segunda edição promete ser ainda mais incrível que o ano passado. Nosso povo merece e terá ainda mais orgulho. Espero todos vocês”, afirmou a prefeita.

A Prefeitura também disponibilizará ônibus nas localidades, para que a população de Atalaia não deixe de prestigiar o grande evento.