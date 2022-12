Vereador Marcos Rebollo entrega cadeira de rodas para atalaiense do bairro José Paulino.

Em mais um importante gesto de solidariedade, o vereador Marcos Rebollo esteve nesta quinta-feira (1), na Vila José Paulino, em Atalaia, para fazer o bem e entregar uma cadeira de rodas adaptada que vai trazer conforto e mobilidade a um cidadão atalaiense que já estava com três meses em cima de uma cama.

“Agradecer a Deus por ter botado pessoas na vida, para atender outras pessoas, trazendo conforto e mobilidade. Nosso trabalho é esse, fazer o bem, sem limite e sem fronteiras. É o combustível que me faz cada vez mais correr atrás para ajudar ao próximo. Continue acreditando no amigo Marcos Rebollo, pois também tenho amigos que me ajudam a transformar”, destacou o vereador atalaiense.

Em seu terceiro mandato na Casa Hilton Agra de Albuquerque, o vereador Marcos Rebollo vem se destacando na realização deste importante trabalho social. “Que a gente continue sempre nesse propósito, que é ajudar a quem mais precisa. Isso sim é fazer o social voltado para as pessoas”, ressaltou o vereador.