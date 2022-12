Mais uma vitória do Brasil reúne centenas de torcedores na Arena da Copa, em Atalaia.

O segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022 reuniu uma torcida especial, em Atalaia. A Arena da Copa, montada na Praça Zé do Pedrinho, lotou mais uma vez durante a transmissão da partida desta segunda-feira (28). A estrutura conta com telão, venda de bebidas e espaço kids para a criançada.

Os atalaienses, novamente, lotaram a arena para acompanhar a vitória por 1 a 0 da Seleção Brasileira contra a Suíça, em partida válida pelo Grupo G da competição. Com o resultado, o Brasil garantiu a vaga para as Oitavas de Final do mundial.

O próximo jogo da seleção é nesta sexta-feira (2), contra Camarões, às 16h e a torcida em busca do hexa será embalada pelo cantor alagoano Guinho Farra. A programação para os próximos jogos será divulgada nos próximos dias pela prefeita Ceci Rocha, que comemorou o sucesso da Arena na cidade.

“Nossa equipe está de parabéns pela organização e pela estrutura montada para nosso povo. O espaço está sendo um sucesso e foi tudo pensado para trazer o melhor para nossa população confraternizar com familiares e amigos. Eu acredito no hexa e tenho certeza que todos os atalaienses também. A nossa Arena da Copa vai continuar trazendo diversão e incentivando a cultura na nossa região. Sexta tem mais”, disse.