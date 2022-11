Vereador Anderson Medeiros propõe Emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

O Vereador Anderson Medeiros (PSC) propôs uma Emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício de 2023 em Atalaia. A Emenda foi apresentada na Sessão Ordinária desta terça-feira, 29 de novembro e agora segue para análise das Comissões da Casa.

A proposta do vereador Anderson Medeiros visa alterar o Artigo 4º do projeto da LDO, limitando em 5% a suplementação prevista nos casos destacados no referido projeto.

“Vou votar a favor da minha Emenda, pois sei que 5% do Orçamento já está bom demais. Andei em cinco Prefeituras procurando saber qual a suplementação ao Orçamento Anual e não é mais de 5% que as Câmaras aprovam. Venho aqui fazer o meu papel como fiscalizar do Poder Executivo. Tenho a minha posição e respeito a posição de cada um dos colegas vereadores”, destacou o vereador.