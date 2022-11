Jovem atalaiense que vem se destacando como Desenvolvedor Full Stack, representou Alagoas no maior evento de tecnologia da América Latina

A Educação transforma vidas! E, foi através da dedicação aos estudos e da vontade constante de ir em busca de novos desafios, que o jovem atalaiense Luiz Carlos Vilela dos Santos, lá do Povoado Olhos D’água, com apenas 20 anos de idade, alcançou o posto de um dos mais destacados Desenvolvedor Full Stack do Estado de Alagoas, com mais de cinco anos de experiência em diversas empresas nacionais e internacionais.

Ex-aluno da Escola Municipal Padre Medeiros Neto e da Escola Municipal Suzana Craveiro, com curso de Suporte em Informática / Informática Básica na MF Informática, Luiz Vilela foi aluno do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas e Comunicação no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Alagas – IFAL.

Tem Curso de formação acadêmica, de forma online, na Harvard University (Ciências da Computação) e no Google com Certificado Profissional T.I na área da tecnologia da Informação.

Neste mês de Novembro, foi selecionado pelo Sebrae para representar Alagoas no Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia da América Latina. Na oportunidade, o atalaiense participou como CTO das empresas Universidade do Metaverso e Mister (Plataforma para Smartphones), com stands onde mostrou soluções inovadoras para o mundo da tecnologia.

Palestrante sobre Metaverso e Automoções na web 3.0, entre outras áreas do setor de Desenvolvimento, vem passando conhecimento para a nova geração que busca ingressar neste mercado de trabalho.

“Luiz foi meu aluno na disciplina de Programação Orientada e Objetos que teve como linguagem base Java. Luiz sempre demonstrou grande aptidão para o desenvolvimento de software, apresentando desempenho bem acima da média nos quesitos conhecimento, interesse, proatividade e dedicação”, destaca o professor PhD Ivo Calado, do Instituto Federal de Alagoas.

Em 2020, quando ainda era aluno da IFAL Maceió, desenvolveu em parceria com outros colegas, o Aplicativo Alerta Covid, que alerta sobre novos casos de covid-19, localizando-os por região e informando aos usuários.

Na equipe de Tecnologia e Inovação da SMTT em Maceió, ajudou a tornar aquele o primeiro órgão público do Brasil a ter um agente chat-bot integrado. Também participou do lançamento do aplicativo Carteira Acessibilidade Maceió, tornando a primeira Prefeitura do Brasil a ter a sua carteira de acessibilidade virtual.

Membro da equipe Tremdy Soluções, elaborada por Luiz Carlos Vilela junto com elaborada por João Afonso, John Jairo, Bruno Henrique e Ycaro, foi premiado pela Sefaz/AL no evento Hackathon Encat, pelo projeto inovador na categoria Declara Simples.

Equipe Tremdy Soluções premiada pela Sefaz Alagoas.