Destaque na base do Grêmio, Benjamin conquista o Campeonato Gaúcho Sub-13.

O jovem e habilidoso atacante Benjamin Santos conquistou mais um importante título com o Grêmio. Neste sábado, 26, venceu o Campeonato Gaúcho Noligafi categoria Sub-13.

Em campo na grande decisão, Benjamin deu assistência na vitória por 4 a 0 diante do Juventude. Gols de Felipe Machado, Henrique Dipp e Mateus Macena (2).

Mais cedo, a equipe sub-13 venceu o Internacional por 3 a 0, nas semifinais.

Nascido em Maceió, mas com sua origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia, o jovem Benjamin Santos segue em busca de seu grande sonho que é ser jogador profissional de futebol. Para isso, vem brilhando em seu processo de formação nas categorias de base, com muita dedicação, talento e títulos conquistados com a camisa do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.