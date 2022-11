Arena da Copa, em Atalaia, reúne centenas de pessoas na estreia do Brasil na Copa do Mundo

Centenas de torcedores se reuniram, nesta quinta-feira (24), na Arena da Copa, em Atalaia, para acompanhar a transmissão ao vivo do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O espaço, preparado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, foi montado na Praça Zé do Pedrinho e contou com estrutura de telão de LED, cadeiras, mesas e decoração.

Além disso, após o jogo da seleção brasileira, o público acompanhou a Roda de Samba com o cantor alagoano Thiago Coimbra, que animou a turma na comemoração da vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia. Outra iniciativa aprovada pela população, foi o espaço kids, preparado para as crianças no espaço.

A prefeita Ceci Rocha falou sobre a importância do evento.

“A Copa é um dos maiores eventos do mundo, e essa iniciativa inédita, visa unir os atalaienses em uma só torcida, para vibrar pela nossa seleção. O primeiro jogo foi marcado por muita alegria, animação, e pé quente do nosso povo com a vitória do Brasil. Nossa equipe está de parabéns! E que venham os próximos jogos”, disse.

Programação

Na próxima segunda-feira, 28, o Brasil enfrentará a Suíça e, a partir de 12h, a Arena da Copa estará aberta à população. Após o jogo, terá show com o grupo Pagode do Lixo.

Já no dia 02 de dezembro, no jogo da Seleção Brasileira contra Camarões, às 15h, a programação conta com o cantor Guinho Farra ao término do jogo.