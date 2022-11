Com gol de Riquelmy, Sport vence o Náutico no primeiro jogo da final do Pernambucano Sub-17

Os Leões da Base estão em vantagem na grande decisão do Campeonato Pernambucano Sub-17. Na tarde desta segunda-feira (21), o Sport enfrentou o Náutico, nos Aflitos, em confronto válido pela primeira partida da final e venceu por 1 a 0.

Em uma partida bastante equilibrada e difícil, o único gol só saiu aos oito minutos do segundo tempo. Os visitantes abriram o placar com gol do camisa 9, o ouricuriense Riquelmy. Com a vantagem da vitória, o Leão joga apenas por um empate.

A partida da volta acontece na Ilha do Retiro, no próximo sábado, às 15h, sábado (26) e contará com transmissão exclusiva da TV FPF, canal oficial da Federação Pernambucana de Futebol no Youtube.