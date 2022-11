Município de Atalaia sedia pela primeira vez encontro da Instância da região dos Quilombos de Alagoas

Município integrante da Instância de Governança da Região dos Quilombos em Alagoas, a cidade Atalaia sediou pela primeira vez, na manhã desta quarta-feira (23), um encontro desta organização. O encontro foi realizado no Plenário da Câmara Municipal.

A Instância de Governança da Região dos Quilombos visa fomentar nos municípios participantes a criação de rotas regionais do turismo para a integração dessas localidades e desenvolvimento de novos produtos para o setor, gerando melhorias turísticas e aumento da atratividade nos destinos.

A reunião, que contou com a presença de representantes dos municípios, foi mediada pela Consultora do Sebrae/AL, Silvania Barros que apresentou de forma detalhada informações sobre a Instância dos Quilombos, projetos e melhorias na área do turismo.

Também participaram do encontro a prefeita de Atalaia Ceci Rocha, o procurador municipal e presidente do Conselho Municipal de Turismo Márcio Roberto Júnior, a Presidente da Instância de Governança e Secretária de Turismo de União, Izabel Maia, o secretário municipal de Cultura José Urânio, vereadores, empresários e demais presentes.

A prefeita Ceci Rocha destacou que a reunião foi de extrema importância para o fomento do turismo e da cultura do município de Atalaia.

“Trazer empresas é importante e já estamos trabalhando para isso. Mas, o turismo é um futuro promissor de todas as cidades. Por que não colocar Atalaia no mapa do turismo. Atalaia tem potenciais, belezas e histórias que foram esquecidos durante anos. Estamos estudando e resgatando o que Atalaia tem de melhor, para começar a trazer o turista e fomentar a cultura, lazer, para que os atalaienses gerem emprego e renda através do turismo”, destacou a prefeita.

O procurador municipal, Márcio Roberto Júnior, destacou o trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão municipal, para o desenvolvimento do turismo no município.

“Graças a Deus Atalaia tem hoje uma prefeita que está aqui para cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente e trazer melhorias. Uma das melhorias que ela vem trazer, é na área do turismo. Atalaia, em 258 anos, é a primeira vez que entra no mapa do Ministério do Turismo em Brasília. Atalaia também faz parte hoje da Instância da Região dos Quilombos, essa Associação tão importante para fomentar o turismo em todo município e em toda região que faz parte da região dos Quilombos”, destacou o procurador.