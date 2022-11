Com origem no Distrito Ouricuri, Benjamin vem se destacando na base do Grêmio FBPA

Nascido em Maceió, mas com sua origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia, o jovem Benjamin Santos segue em busca de seu grande sonho que é ser jogador profissional de futebol. Para isso, vem brilhando em seu processo de formação nas categorias de base, com muita dedicação, talento e títulos conquistados com a camisa do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Nascido em 2009, Benjamin tem 13 anos de idade e iniciou nas categorias da Escola Oficial do Athletico Paranaense em Maceió e a sua primeira base de formação profissional está sendo o Grêmio.

Desde 2021 no Grêmio, já foi campeão da Liga Sul-Brasileira BG Prime Sub-12, vice-campeão do Campeonato Gaucho 2021, da Liga Sul-Brasileira BG Prime Sub-13 e da Copa Mercosul Sub-13. Ainda está disputando as fases finais do Gauchão Sub-13.

Inteligente, disciplinado, focado e com muita intimidade com a bola, Benjamin é um craque e com futuro muito promissor. O jovem se adaptou muito bem a uma das mais tradicionais camisas formadoras de atletas do Brasil, onde vem ganhando confiança a cada jogo e elogios. Não é atoa que já treina no Sub-15.

Assessorado pela LH Sports, o jovem craque assinou no último dia 7 de novembro, contrato com a Nike, uma das maiores marcas esportivas do mundo.

Filho dos ouricurienses Nem e Ariana, Benjamin é neto do Benezinho e de Dona Eloisa. Mais um grande orgulho para Ouricuri, em Atalaia, terra do histórico Esporte Clube Ouricuri – ECO.

Campeão da Copa Mercosul 2022 categoria Sub-13.

Campeão da Liga Sul-Brasileira BG Prime 2022, categoria Sub-13.