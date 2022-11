Arena da Copa do Mundo em Atalaia terá transmissão de jogos e shows.

O município de Atalaia terá uma Arena da Copa do Mundo para os jogos do Brasil com transmissão de jogos e shows. A arena está instalada na Praça do Zé do Pedrinho. Para a prefeita Ceci Rocha, a iniciativa foi pensada para que amigos e familiares se juntem, em um local público, para assistir aos jogos da seleção brasileira.

Além de promover a interação entre os moradores de Atalaia, a prefeita também destaca que a Arena da Copa do Mundo proporciona movimentação econômica, visto que os ambulantes e barraqueiros poderão comercializar os seus produtos para vendas durante os jogos do Brasil na Arena da Copa.

A Arena da Copa, na Praça Zé do Pedrinho, vai transmitir as partidas entre Brasil x Sérvia, às 16h, no dia 24/11; Brasil x Suíça, às 13h, no dia 28/11; e Brasil x Camarões, às 16h, no dia 02/12.

Após os jogos, também haverá shows no local. Na quarta-feira terá roda de samba com Thiago Coimbra; na segunda-feira, dia 28, com pagode do lixo e no dia 2 de dezembro, com Guinho Farra.

“É um momento de confraternização, animação e muita torcida. Os nossos moradores merecem torcer em grande estilo e com muita diversão. Vamos deixar a nossa cidade toda de verde e amarelo para mandar energias positivas para a nossa seleção”, concluiu a prefeita.