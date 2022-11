PGJ Márcio Roberto recebe Comenda Rosa da Fonseca, maior honraria do município de Marechal Deodoro

O procurador-geral de Justiça de Alagoas, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, recebeu, na noite desta terça-feira (15), a Comenda Dona Rosa da Fonseca, a mais alta honraria concedida pelo Prefeitura de Marechal Deodoro, que faz alusão às comemorações da proclamação da República. Em discurso de agradecimento, ele dedicou a homenagem à família e aos membros e servidores do Ministério Público do Estado de Alagoas.

A solenidade, que aconteceu no Museu de Artes Sacras Dom Ranulpho, em Marechal Deodoro, encerrou as festividades de comemoração da Semana da República. No evento, além da medalha que representa a comenda, Márcio Roberto também recebeu um diploma pelos relevantes serviços prestados como chefe do MPAL. “Recebemos com muito orgulho essa homenagem porque ela é um reconhecimento à nossa trajetória dentro do Ministério Público, que tem sido marcada pela defesa do cidadão alagoano. Compartilhamos e dedicamos essa honraria a cada procurador de Justiça, promotor de Justiça e servidor que nos ajuda a conduzir essa instituição e, claro, à minha família, sempre presente em todos os momentos da minha vida”, disse o procurador-geral de Justiça.

A cerimônia também outorgou a Comenda Dona Rosa da Fonseca para mais 14 personalidades, dentre autoridades de outros poderes constituídos e trabalhadores dos mais diversos segmentos de Marechal Deodoro.

“Quero agradecer a cada um e cada uma que aceitou ser agraciado e agraciada com essa homenagem. Tenham certeza que todos vocês Engrandecem o nome de Alagoas”, afirmou o prefeito Cláudio Filho.

A comenda

A Comenda Municipal Dona Rosa da Fonseca foi instituída pela Lei Municipal 1.287, em 29 de julho de 2019. Ela é uma homenagem a deodorense ilustre e a patrono da Família Militar. Ela era mãe do também alagoano Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República.

Fotos: Anderson Macena