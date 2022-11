BRK leva teatro para crianças da rede pública de ensino do município de Atalaia

Alunos da Escola Municipal Suzana Craveiro, em Atalaia, puderam acompanhar nesta última quarta-feira, 9 de novembro, a apresentação da peça infantojuvenil “A Fonte Mágica”. A turnê, que já passou por São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pará, chegou à Alagoas com o patrocínio da BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento na Região Metropolitana de Maceió.

Foi uma grande oportunidade dos jovens alunos atalaienses aprenderem de forma lúdica sobre temas importantes como escassez de recursos hídricos, consumo consciente, mudanças de hábitos e impactos ambientais.

De acordo com Felipe Guimarães, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da BRK em Alagoas, a iniciativa de levar arte para as escolas da rede pública é de grande importância, pois incentiva o interesse das crianças pelo saneamento. “A cultura é uma ferramenta poderosa no processo de conscientização sobre temas importantes. A BRK acredita em um saneamento muito além do básico para a transformação social e, por isso, projetos como “A Fonte Mágica” são estratégicos para alcançar resultados de impacto, sobretudo nas crianças, que são agentes multiplicadores de mudanças para o futuro”, destacou.

“A peça possibilita que, desde cedo, as pessoas se engajem com questões socioambientais e compreendam o papel individual de cada um na preservação do meio ambiente. Além disso, ela dá a dimensão para a criança de que somos responsáveis pelo nosso futuro e que, coletivamente, compartilhamos um só planeta e, por isso, precisamos todos agir de modo a preservar nossos recursos naturais”, completa Carlos Almiro, diretor de Sustentabilidade e Gestão de Riscos da BRK.

A Fonte Mágica

Com a direção de Michelle Porto e Richard Rebelo, o espetáculo tem sua criação artística assinada pelo grupo Imã Circo, que conta com a atuação dos artistas Cristian Wildner, Jossane Ferraz, Jorge Nicolas Ferreyra e Ricardo Thomé.

O espetáculo com duração de 45 minutos, apresenta a estória de um circo, em que o palhaço Eureka e o Mago Niko encontram nos bastidores de seu último espetáculo a menina Zizi, uma criança sonhadora que fugiu com o circo e deseja ser artista. Os três personagens decidem partir juntos em uma aventura cheia de movimento, na busca de desvendar o mistério da fonte mágica.

* Com informações da Assessoria BRK.