Vereador Cicinho Melo prestigia Feira voltada ao Empreendedorismo na Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes

A Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes, localizada no Distrito Santo Antônio e que integra a rede de educação da Prefeitura de Atalaia, promoveu nesta última semana uma ação do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), uma feira voltada ao empreendedorismo.

O presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo, esteve prestigiando o evento que foi desenvolvido através de uma parceria entre o Governo Municipal e o Sebrae Alagoas, visando despertar de forma lúdica habilidades empreendedores para alunos do 1º ao 9º ano.

“Muito bom ver o engajamento dos alunos e toda a equipe da Escola Francisco Pontes neste projeto, que ensina desde cedo noções sobre o empreendedorismo. Esses jovens são o futuro de Atalaia e ações como essa pode ajudar a formar futuros empreendedores de nosso município”, destaca o vereador Cicinho Melo.

O JEPP é parte das ações do Programa Cidade Empreendedora. Seu objetivo é ensinar as crianças, desde pequenas, que empreender pode ser uma alternativa de carreira, além de trazer novas possibilidades e fazer com que os jovens desenvolvam habilidades diferenciadas.