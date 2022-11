Em Curitiba, secretária Joana D’arck representa Atalaia no V Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte

A secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Joana D’arck, está representando o município de Atalaia no V Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte (SIGPE), que acontece em Curitiba/PR entre os dias 8 a 10 de novembro.

O evento tem como objetivo divulgar dados científicos, expandir e debater conhecimentos e experiências sobre políticas para o esporte de alto rendimento, e contou com a mobilização de gestores esportivos ligados as esferas públicas e privadas, estudantes e profissionais de Educação Física e áreas afins, além de especialistas e pesquisadores internacionais.

Na oportunidade, pesquisadores nacionais e internacionais, gestores e entidades ligados ao contexto esportivo estão discutindo os temas apresentados, buscando soluções que visem favorecer o desenvolvimento de uma gestão esportiva otimizada e eficiente.

A secretária Joana D’arck tem participado de todas as oficinas e debates, onde vem adquirindo conhecimento para implantar importantes projetos para o esporte em Atalaia. “Inclusive já apresentamos e fomos destaque com nosso projeto piloto que vamos colocar em prática em nossa cidade”, destaca a secretária.

Confira alguns dos principais temas que estão sendo abordados nesta 5ª edição do evento:

Política Pública e Esporte

O Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva tem atuado desde 2013 na coleta, analise e difusão de dados e informações sobre as políticas públicas de esporte no Brasil. Neste contexto, as discussões acerca do planejamento, implementação e avaliação destas políticas tem sido endereçada nos mais diversos níveis governamentais (municipal, estadual e nacional), e também levando em consideração as diferentes manifestações esportivas (formação esportiva; excelência esportiva; e esporte para toda a vida). Pesquisas em âmbito internacional e também nacional buscam debater o tema e apontar tendências para o desenvolvimento da área. Dessa forma, dada a crescente importância do debate e discussão sobre a atuação de governos e outras entidades na promoção e desenvolvimento de políticas públicas de esporte, o IPIE buscará no 1º dia de evento trazer pesquisadores nacionais e internacionais, gestores e entidades ligados ao contexto esportivo para discutir o tema.

Gestão Pública e Governança no Esporte e Lazer

O cotidiano das organizações que gerem o esporte no âmbito federal, estados e municípios abrange recursos e ações de ordem estratégica, estrutural e também operacional. Nesse contexto, o planejamento da política esportiva, a gestão dos recursos financeiros, humanos e materiais, e também o controle a avaliação das ações são itens indispensáveis para qualquer organização, independentemente de seu porte ou nível de atuação. Durante o 2º dia de evento, foram abordadas a complexidade e as incertezas da gestão no âmbito esportivo. Por meio de ferramentas, informações e estratégias direcionadas especificamente a este contexto, pesquisadores e gestores esportivos estarão discutindo o tema e buscando soluções visando favorecer o desenvolvimento de uma gestão esportiva otimizada e eficiente.

Sistema Nacional de Esporte

Um sistema nacional de esporte propicia a integração de diferentes agentes do meio em prol do desenvolvimento amplo e efetivo de políticas públicas de esporte. Tendo em vista que o Brasil ainda não dispõe de um sistema nacional de esporte, e pensando na relevância e importância de avançarmos nesta temática, o IPIE buscará reunir pesquisadores, gestores, e entidades ligadas ao meio esportivo para no último dia do V SIGPE abordar tal discussão.