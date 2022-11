Copervales recebe certificação por boas práticas de prevenção a incêndios e queimadas

As ações de desenvolvimento sustentável promovidas pela Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales), em Atalaia, conquistaram o reconhecimento da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). A Copervales recebeu, no fim de outubro, certificação por boas práticas de prevenção e combate a incêndios e queimadas em zonas canavieiras.

A entrega do certificado foi realizada por Narion Cardoso, representante da Chesf, e por Manoel Pinheiro, representante da Equatorial Alagoas. A honraria reconhece as iniciativas com capacidade efetiva de promover o bem da coletividade e garantir a segurança da população e dos trabalhadores envolvidos na indústria da cana-de-açúcar.

Segundo Luana Pacífico, que atua como coordenadora ambiental da Copervales, além de contribuir com o bem-estar da coletividade, as ações de prevenção e combate a incêndios em zonas canavieiras desenvolvidas pela cooperativa proporcionam segurança para os envolvidos no processo e contribui com o desenvolvimento sustentável.

“A certificação da Eletrobras/Chesf busca reforçar a importância da campanha de combate às queimadas, em especial embaixo das linhas de transmissão, enfatizando a necessidade de engajamento de todos os participantes do processo para a efetividade das práticas de prevenção”, acrescenta a coordenadora ambiental.

Além de Luana Pacífico, o gerente-geral da Copervales, Ricardo Paiva, também participou do momento de interação com a Chesf. Colaboradores envolvidos no processo de prevenção a incêndios e queimadas também foram convidados para o momento. A ideia é que eles atuem como agentes multiplicadores das boas práticas.