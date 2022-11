Independente Atalaia estreia no Campeonato Alagoano Sub-15

Na tarde chuvosa deste sábado (05), a equipe sub-15 do Independente Atalaia estreou no Campeonato Alagoano da categoria, no Estádio Luiz de Albuquerque Pontes, em Atalaia.

O primeiro confronto foi contra os atuais campeões, o Agrimaq. Em uma partida bastante equilibrada, com chances para os dois lados, a equipe atalaiense acabou sendo derrotada pelo placar de 2 a 1. Os jovens atletas, que representam Atalaia nesta competição, buscaram o empate até o último lance.

O Independente Atalaia está no Grupo C, ao lado de Agrimaq, Ipiranga, CSA e Desportivo Aliança.

A equipe atalaiense volta a campo no próximo dia 15 de novembro (terça-feira), para enfrentar o Ipiranga no Estádio Édson Matias, na cidade de Olhos D’águas das Flores.

O estadual conta com 22 equipes. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Todo o mata-mata (quartas, semifinal e final) será disputado em jogo único. A previsão é que a final seja realizada no dia 11 de dezembro.

A presença constante nas competições de base, reforça mais uma vez o sério trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção do Independente Atalaia, através do ex-jogador Ronaldo Torres. Vale destacar que o Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas. Para isto, a equipe conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O jogo teve transmissão AO VIVO do site Eleven Sports. CLIQUE AQUI e confira!