Vereador Anderson Medeiros solicita informações sobre os valores dos Precatórios do Fundef e que sejam pagos aos funcionários do município

Apresentada na sessão ordinária desta terça-feira, 1º de novembro, a Indicação 011/2022, de autoria do vereador Anderson Medeiros (PSC), solicita a Prefeitura de Atalaia que envie ao Poder Legislativo, cópias dos extratos bancários da conta onde estão depositados os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) - Precatórios da Educação.

Ainda nesta Indicação, Anderson Medeiros pede que os valores sejam pagos aos servidores do município.

O vereador lembrou em seu discurso que outros municípios já iniciaram esses pagamentos. Como exemplo, citou o prefeito Cacau, da cidade de Marechal Deodoro, enviando uma Moção de Congratulações.

“Parabéns ao prefeito Cláudio Roberto Ayres da Costa, Cacau, por iniciar o pagamento dos Precatórios do município de Marechal Deodoro, dando exemplo a outros gestores do nosso Estado de Alagoas”, destaca Anderson Medeiros.

A Indicação foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes e segue para análise do Poder Executivo.