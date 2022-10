Alunos da Escola Municipal Jacinto Oliveira participam de atividades envolvendo saúde bucal e boas práticas corporais

As atividades de educação e saúde do PSE são realizadas desde o primeiro semestre do ano letivo do município com diversas ações realizadas nas unidades escolares.

O Programa Saúde na Escola, desenvolvido pela Prefeitura de Atalaia, mantém as suas atividades assegurando uma série de serviços envolvendo a saúde bucal e boas práticas corporais para os alunos da rede municipal de ensino.

Com um trabalho integrado entre as secretarias de Saúde e Educação, o programa esteve na manhã de quarta-feira (27), na Escola Municipal Jacinto Oliveira, no povoado Chã da Jaqueira.

Na ocasião foram realizadas diversas palestras de conscientização sobre os temas de saúde, distribuição de kits de higiene bucal, avaliação antropométrica (aspectos do estado nutricional e do crescimento), atividade física e distribuição de brindes para os alunos.

As atividades de educação e saúde do PSE são realizadas desde o primeiro semestre do ano letivo do município com diversas ações realizadas nas unidades escolares.

A ação tem sido organizada em diversos eixos. São eles: promoção das práticas corporais da atividade física e do lazer nas escolas; prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; prevenção das violências e dos acidentes; identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação; promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração; e direito sexual e reprodutivo e prevenção de DSTs/AIDS.