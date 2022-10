Alunos do CEPP são aclamados no 24º FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO DE ALAGOAS - FETA

Na noite desta última quinta-feira (27) o GRUPO ATUAR do Centro Educacional O Pequeno Príncipe - CEPP subiu ao palco do grandioso Teatro Deodoro para participar do 24º FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO DE ALAGOAS - FETA 2022.

Com o espetáculo O MORTO DA OPOSIÇÃO, uma comédia escrita pelo artista Júnior Rocha, os jurados ficaram encantados com a belíssima apresentação.

Para o diretor DOLA ROCHA, foram dias de preparação para este Festival, que resultaram em um espetáculo lindo.

“Uma grande comédia. Sinto-me lisonjeado participando deste Festival. Agradeço a todos os envolvidos na construção desse projeto, a nossa Diretora MAIDY ROCHA por sempre acreditar no meu trabalho, aos PAIS dos nossos alunos pela credibilidade depositada na EQUIPE CATIVAR e as nossas estrelas: O ELENCO, que brilharam no palco com muito profissionalismo dando show de interpretação”, destaca o diretor Dola Rocha.