Mais de 230 alunos da rede municipal de Atalaia conseguem emissão do primeiro RG

Mais de 230 alunos da rede municipal de ensino em Atalaia conseguiram a emissão da primeira Carteira de Identidade.

O projeto Meu Primeiro RG foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) junto ao Instituto de Identificação do Município. O serviço assegura, de forma gratuita, a primeira via do registro geral.

A Semed tem atuado para organizar um cronograma e encaminhar para o Instituto de Identificação, que será responsável em realizar o agendamento e informar quais os procedimentos para que as escolas sejam comunicadas das próximas etapas do projeto. A ideia, segundo a Educação, é atender 30 alunos por agendamento, que será realizado semanalmente.