Neste domingo (23), teve mais panfletagem em apoio a Bolsonaro e Rodrigo Cunha em Atalaia

Neste domingo, 23 de outubro, teve mais panfletagem em apoio a Bolsonaro 22 e Rodrigo Cunha 44, no município de Atalaia. O ato foi realizado dessa vez no Distrito Santo Antônio, Povoado Olhos D’agua e no Conjunto Deus é Fiel, e foi comandado mais uma vez pela ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal Maria da Comesa, seu filho Carlos Jorge e amigos atalaienses.

Na oportunidade, Maria da Comesa destacou ações de pavimentação no Distrito Santo Antônio que foram executadas com recursos encaminhados pelo deputado federal Arthur Lira.

“Arthur Lira vem mostrando a população atalaiense a necessidade de Rodrigo Cunha 44 ganhar as eleições, para acelerar obras importantes em Atalaia, assim como a continuidade do governo Bolsonaro 22, para com isso manter a redução dos combustíveis, Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais e vale gás, programas fundamentais para nossa população”, destaca Maria da Comesa.

A ex-vereadora também criticou o Governo do Estado pela demora em resolver o saneamento do Conjunto Deus é Fiel. “Já se passaram vários anos e ainda não temos solução para essa situação. Faço um apelo para resolver pelo menos o saneamento do Conjunto, porque é absurdo, causando várias doenças para nossas crianças. Vamos lutar junto do deputado federal Arthur Lira e do nosso futuro governador Rodrigo Cunha para mudar a realidade do Conjunto Deus é Fiel”, ressaltou.

Maria da Comesa também agradeceu a população atalaiense pelo carinho e a receptividade nesses dias de diálogo e de panfletagem com a sociedade, mostrando o melhor para Alagoas e para o Brasil.

Maria da Comesa ao lado de seu filho Carlos Jorge, realiza atos em apoio a Bolsonaro e Rodrigo Cunha