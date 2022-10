Em Atalaia, apoiadores de Rodrigo Cunha e Bolsonaro fazem entrega de panfletos para divulgar as propostas dos candidatos

Atalaienses que apoiam as candidaturas de Rodrigo Cunha ao Governo de Alagoas e a reeleição do Presidente Bolsonaro, fizeram neste sábado, 22 de outubro, a entrega de panfletos para divulgar as propostas dos dois candidatos.

O ato foi realizado nos Distritos Ouricuri e Branca de Atalaia e foi comandado pela ex-presidente da Câmara de Atalaia Maria da Comesa, por seu filho Carlos Jorge e amigos atalaienses.

A ex-vereadora destacou propostas do governador Rodrigo Cunha para mudar a realidade do nosso estado e citou o Auxílio Brasil como o programa mais importante do Presidente Bolsonaro.

Maria da Comesa também afirmou a parceria com o Deputado Federal Arthur Lira, o mais votado pela segunda vez em Atalaia, que já demonstrou a importância de Rodrigo Cunha 44 e Bolsonaro 22 para vencer as eleição e avançar ainda mais com ações para população atalaiense.