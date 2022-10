Ao lado da prefeita Ceci Rocha e de vereadores, Paulo Dantas demonstra força mais uma vez em grande carreata pelas ruas de Atalaia

Atalaia parou mais uma vez para abraçar o governador Paulo Dantas (MDB) nesta quinta-feira (20), durante a Caravana do Coração Trabalhador. Muitos atalaienses nas ruas para reafirmar que no dia 30 de outubro, Alagoas continuará seguindo em frente.

A cidade contribuiu para a liderança de Paulo Dantas no 1° turno, onde ele recebeu mais de 10 mil votos dos atalaienses, sendo 52,41% dos votos válidos no município.

Ao lado da prefeita Ceci Rocha e de vereadores, Paulo percorreu diversas ruas de Atalaia, recebendo o carinho e a demonstração de confiança do povo atalaiense.

“Alagoas é daqui pra melhor com Paulo Dantas governador! Atalaia escolheu o melhor para o nosso estado. Que energia, minha Atalaia! A caravana do 15 deu show por aqui. No dia 30, é Paulo Dantas!”, publicou a prefeita Ceci Rocha em suas redes sociais.

Em apenas cerca de 150 dias de gestão, o governador Paulo Dantas criou o pacto contra a fome, o Plano de Retomada da Economia, colocou mais mulheres no primeiro escalão, criou o auxílio-chuvas, entregou o Marco dos Corais, reduziu o ICMS dos combustíveis, criou a maratona de cirurgias, iniciou as obras do trecho V do Canal do Sertão, entregou o Hospital do Coração, em Maceió.

Em Atalaia, Paulo Dantas inaugurou obras do Alagoas de Ponta a Ponta no Distrito Porangaba, iniciou obras no Hospital João Lyra Filho, assinou ordem de serviço para retomada das obras do Conjunto Deus É Fiel e inaugurou o CISP II no município. Também deu continuidade as obras do Minha Cidade Linda, entre outras.