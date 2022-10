Vereadora Lays Melo participa como jurada da 1ª Feira Literária de Atalaia

A vereadora Lays Melo prestigiou nesta quarta-feira (19), a 1ª Feira Literária de Atalaia (FLIATA), que foi realizada na Escola Municipal Suzana Craveiro. Idealizado pela Secretaria Municipal de Educação, o projeto tem como objetivo principal incentivar a leitura, como também mostrar a importância da valorização da nossa cultura.

Na oportunidade, a vereadora foi uma das juradas e destacou a importância deste projeto educativo. “Quando eu vou a feiras literárias e demais projetos educativos sempre ouço educadores, pais e mães falarem sobre como é importante incentivar a leitura entre as crianças, os jovens e adultos”.

Lays Melo comentou sobre sua emoção em saber que a educação inclusiva também esteve presente na I FLIATA.

“Não posso esquecer de pontuar o quanto a emoção tomou conta quando eu enxerguei com os meus próprios olhos, a inclusão educacional. Ela que é uma prática recente no processo de universalização da educação. A valorização da contribuição de cada aluno, a aprendizagem através da cooperação e à convivência dentro da diversidade humana”, comenta Lays Melo.

A educação inclusiva abrange também alunos acometidos de alguma doença, portadores de necessidades especiais ou impossibilidade, além dos alunos em situação de risco, entre outros.

“Gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação do nosso município pela a iniciativa do projeto FLIATA, a Escola Suzana Craveiro, em nome do Diretor Fernando, abraçando através desta postagem, todos os professores, coordenadores, funcionários e alunos que me deixaram encantada com toda criatividade e sabedoria”, conclui a vereadora atalaiense.