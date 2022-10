ENTREVISTA I Vereador Rudinho Rodrigues destaca que resultado das urnas em Atalaia mostra força política do grupo da prefeita Ceci Rocha

Entrevistado pelo radialista Adaias Ferraz, o vereador Rudinho Rodrigues, líder da gestão na Câmara de Atalaia, fez uma análise positiva do resultado das urnas no município, neste primeiro turno, destacando a força política da atual gestão municipal. A entrevista foi concedida a Rádio Atalaia Pop, na manhã desta terça-feira (18).

“A respeito das eleições, o que a gente ver é um resultado muito positivo, porque vem acontecendo um trabalho através de uma gestão que realmente está mudando a história de Atalaia. A prefeita tem uma aprovação importante no município, algo nunca visto, e segue fazendo história. Fez história na eleição dela, com recorde de votos e fez história na eleição da deputada estadual, com outro recorde histórico, com mais de três vezes o que um deputado já tinha conseguido aqui no município. Como falei, até no dia da eleição, quero tá vivo para um outro prefeito de Atalaia dá uma votação dessa a deputado estadual”, destaca o vereador.

Sobre a eleição presidencial, o vereador segue apoiando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. “Votei Bolsonaro e sigo firme trabalhando e conversando com as pessoas, para no segundo-turno a ente ter um sucesso ainda maior. Respeito a todos os eleitores, pois vivemos numa democracia. Como político, temos que passar as ideias e o que a gente entende de cada candidato para o eleitorado tomar sua decisão. Sigo com Bolsonaro, por entender que o que ele defende no Brasil, os valores, os números positivos que o Brasil ocupa hoje, é fruto do trabalho dele”.

Rudinho Rodrigues comenta que seguiu 100% a chapa apresentada pela prefeita Ceci Rocha. “Trabalhamos neste primeiro turno para eleger o Paulo Governador, o Renan Filho Senador. Deu certo. O Paulo ainda vai ter a disputa do segundo turno, mas seguimos firme com Paulo Dantas e tenho certeza que ele vai sair vitorioso, porque tem um grupo politico importante e é um cara que conhece o trabalho que o Renan Filho vinha fazendo, mantendo ali muito da equipe. Alagoas viveu um momento diferenciado nesses oito anos do Governador Renan Filho. O que tá bom, temos que deixar continuar”.

O vereador também destacou o trabalho atual gestão municipal. “Acreditamos neste projeto de mudar Atalaia. A Ceci chegou e vem fazendo um belo trabalho no município, junto com sua equipe. Venho apoiando desde o início da campanha dela e seguimos firmes”.

