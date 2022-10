Prefeitura de Atalaia reforça chamamento para que as mães cadastrem seus filhos no Cartão CRIA

Benefício do Governo do Estado transfere renda para as mães após cadastros no Município.

A Prefeitura de Atalaia reforça um chamado junto às famílias para que as mães das crianças ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Centro do município para cadastrar os seus filhos no sistema para o benefício do Cartão CRIA, de responsabilidade do Governo do Estado.

As mães devem levar até o Cras de Atalaia o registro da criança, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovação de cadastro no CadÚnico.

Benefício – O Cartão CRIA – parte do Programa Criança Alagoana (CRIA) – é o maior programa de transferência de renda do país em nível estadual. Presente nos 102 municípios alagoanos, o benefício faz parte das políticas públicas voltadas à Primeira Infância – fase de vida de 0 a 6 anos de idade. A relação das contempladas no programa auxilia as mães na compra de alimentos e itens de higiene para crianças.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, segue atuando de forma transparente ao comunicar as famílias a disponibilidade do cartão CRIA que deve ser retirado no Município após todos os procedimentos de cadastro.

CLIQUE AQUI e confira aqui a lista com o nome das mães.