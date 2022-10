ENTREVISTA I Vereador Neto Acioli faz análise sobre o resultado das urnas em Atalaia

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou seletiva que definiu classificados para a 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol

Há 3 dias Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou seletiva que definiu classificados para a 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol

Aqualuz: Iniciativa social em Atalaia é destaque no Jornal Nacional

Há 6 dias Aqualuz: Iniciativa social em Atalaia é destaque no Jornal Nacional

Trabalho social do vereador Marcos Rebollo ultrapassa mais uma vez as fronteiras de Atalaia e beneficia idoso da cidade de Cajueiro

Há 3 dias Trabalho social do vereador Marcos Rebollo ultrapassa mais uma vez as fronteiras de Atalaia e beneficia idoso da cidade de Cajueiro