Câmara aprova Projeto de Lei que homenageia o médico atalaiense Dr. Ronaldo Gomes Bernardo

Auditório da Secretaria Municipal de Saúde recebe o nome do Dr. Ronaldo Gomes Bernardo.

Durante a Sessão Ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 18 de outubro, os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 10/2022 que denomina o auditório do prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia de DOUTOR RONALDO GOMES BERNARDO.

A iniciativa, de autoria da prefeita Ceci Rocha, reconhece os relevantes serviços prestados pelo saudoso médico atalaiense, para o município de Atalaia.

O projeto aprovado em segunda discussão, segue agora para a sanção da prefeita atalaiense.

Dr. Ronaldo Gomes Bernardo faleceu aos 69 anos de idade, no dia 09 de abril de 2018. Era médico ginecologista e obstetra. Fez parte do corpo médico da Santa Casa de Maceió e era dirigente da Santacoop Maceió. Foi um dos primeiros a usar a tecnologia de vídeohisteroscopias na Santa Casa de Maceió. A técnica é utilizada em procedimentos de diagnóstico e em cirurgias intra-uterinas não-invasivas visando investigar o interior do útero (cavidade uterina).

De 2003 a 2008 foi membro do Conselho Regional de Medicina de Alagoas - CREMAL.

Foi idealizador e presidente da Associação Cultural Professora Maria Luiza – ASMALU. Fundada no ano de 2012, a ASMALU, que conta com um belíssimo prédio situado na Rua Floriano Peixoto, têm como finalidades a de fomentar o estudo, o aprendizado e a divulgação da cultura e historia do município de Atalaia. Através da ASMALU, lançou importantes projetos culturais.

Em vida, Dr. Ronaldo foi homenageado pela Câmara Municipal de Atalaia, com a Comenda Suzana Craveiro Costa de Medeiros, por ter prestado relevantes serviços a nossa cidade.

Era muito querido e respeitado por todos.