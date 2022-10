Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou seletiva que definiu classificados para a 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol

A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizou na tarde deste último domingo (16), uma seletiva com a participação de 10 times de futebol amador, para definir as equipes que vão participar da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol.

Com partidas disputadas no Estádio Luiz de Albuquerque Pontes, as equipes do Atitude (Vila), Independente Atalaia, Independente (São Sebastião), Juventus (Olhos D’água), Juventus (Pirajá), Missionários (Santo Antônio), Real Madri (Boca da Mata), Sport, Sub Zero (São Sebastião) e União Coruripe (Porangaba), entraram em campo na busca pelas quatro vagas na divisão de acesso.

O Campeão da Seletiva foi o União Coruripe. As equipes do Sport, Sub Zero e Juventus Olhos D’água, também garantiram vaga.

A edição 2022 do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª e 2ª divisão ainda não tem data definida para iniciar.