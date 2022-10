Após cobranças do vereador Neto Acioli, empresa BRK Ambiental envia ofício explicando falta de água no Distrito Santo Antônio

O Vereador Neto Acioli (PP), vem realizando uma série de ações com o objetivo de cobrar da empresa BRK Ambiental, melhorias na qualidade do serviço de abastecimento de água em todo o município de Atalaia.

Além de se mobilizar em parceria com a Copervales Agroindustrial, para disponibilizar carro-pipa para abastecer localidades que mais sofrem com a falta de água nas torneiras, o vereador Neto Acioli protocolou no dia 30 de agosto, Requerimento para que representantes da BRK comparecessem à Câmara, para dar explicações a sociedade.

Mas, só agora, após um pouco mais de um mês, que a empresa apresentou de forma oficial (Of 1173-2022), respostas para as indagações apresentadas pelo parlamentar atalaiense.

Informa a BRK que a não presença na sessão do dia 13 de setembro do presente ano, foi por causa do período de férias de seu Diretor-Presidente. Mas, que se disponibilizavam para as próximas sessões.

Sobre a falta de água no Distrito Santo Antônio, a BRK disse que ocorreu “em virtude do grande volume de chuvas que ocorreram no mês de agosto de 2022”.

“Em razão destas grandes precipitações, as atividades de captação de água superficial acabaram prejudicadas, porque alterou os parâmetros físicos da água bruta, impossibilitando sua captação, tratamento e disponibilização para consumo humano”, ressalta a empresa.

Informa também que desde o começo do mês de setembro, já houve a regularização no fornecimento, na referida localidade.