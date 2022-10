De virada, Amigos de Ouricuri vence na estreia do Campeonato Intermunicipal de Master

Amigos de Ouricuri estreou com uma grande vitória na temporada 2022/23 do Campeonato Alagoano Intermunicipal Master.

De volta aos gramados, a equipe do Amigos de Ouricuri estreou com uma grande vitória na temporada 2022/23 do Campeonato Alagoano Intermunicipal Master. A partida foi realizada neste último domingo, 9 de outubro, no Estádio O Luizão, em Atalaia.

A equipe atalaiense enfrentou o Holanda Master, da cidade de São Miguel e venceu por 3 a 2.

Após levar dois gols ainda no primeiro tempo, o Amigos de Ouricuri foi buscar a virada com dois gols do artilheiro Da Silva e um do Fabinho Silva, ex-CSA.

O próximo confronto dos representantes de Atalaia na competição, está marcado para o dia 23 de outubro, contra a equipe do Maceió Futebol Clube, também no Estádio O Luizão, em Atalaia.