Através da APAE Arapiraca e em parceria com a Prefeitura de Atalaia, FAMIC realizou mutirão para atender cadeirantes do município

A Fundação Amadeu Inácio (FAMIC), através da APAE Arapiraca e em parceria com a Prefeitura de Atalaia (Secretarias de Assistência Social e de Saúde), realizou o primeiro mutirão de Saúde destinado para cadeirantes do município, com medição para doação de novas cadeiras de rodas.

O mutirão aconteceu no último dia 13 de agosto, no auditório da antiga ASMALU, onde foram atendidos em média 30 cadeirantes.

“Nosso mutirão alcançou um resultado muito positivo, visto que ainda não temos uma estimativa concreta de todo o município. A equipe de terapeutas da Secretaria de Saúde, com o projeto que é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, com o apoio da secretária Valéria Araújo, que dá sua contribuição aos cadeirantes de nosso município, tem trazido uma nova esperança para um melhor desempenho com esse público. A secretária de Saúde Dra. Fátima Rezende, liberou toda a equipe e logística para realização do mutirão”, destacou a Presidente da FAMIC, Lourdes Almeida, mais conhecida como Lourdinha da Ouricuri.

“Foi a primeira vez em todas as gestões, que houve uma ação Fisioterapeuta”, ressalta Lourdinha.

A Presidente da FAMIC, Lourdinha da Ouricuri, salienta que o terceiro setor vem para somar com os Governos Municipal, Estadual e Federal. ”Por isso é importante está de mãos dadas com a gestão. Agradeço a prefeita Ceci Rocha pela sua atuação na gestão, e que pode contar com a FAMIC para qualquer ação”, comenta Lourdinha, informando ainda que no próximo ano será realizado mais um mutirão.