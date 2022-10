Volta Redonda “atropela” o Santos Village por 12 e 1 e se recupera na Série B do Alagoano de Futebol 7

Com excelente vitória, equipe atalaiense se recupera na competição, após estreia com derrota.

Foi implacável! O Volta Redonda buscou o ataque do início ao fim em partida contra o Santo Village, na tarde deste sábado, 8 de outubro, na Arena Ouro Preto, em Maceió. Pela terceira rodada do Campeonato Alagoano de Futebol 7, a equipe atalaiense aplicou 12 a 1, se recuperando na fase de classificação após estreia com derrota. c

A equipe atalaiense ocupa a 3ª colocação do Grupo 2, com 3 pontos.

Eleito destaque da partida e da rodada pela Super Liga Alagoana Fut7, Cleminho foi autor de três gols e de grandes jogadas que ajudaram o Volta Redonda a conquistar um grande resultado.

Também balançaram as redes para a equipe do Voltaço: Diego (2x), Rodolfo (2x), Felipe, Polegar, Toquinha, Mago e GC.

O próximo desafio do Volta Redonda será contra o AAC União. A partida inicialmente está marcada para o próximo dia 15 de outubro.

Representando Atalaia nesta competição estadual, a equipe conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Esportes Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, do Vinicius Sabino e do professor de Educação Física Amaro Júnior.