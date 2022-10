Equipe do IBGE apresenta andamento do Censo 2022 em Atalaia

Representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da unidade de Atalaia-AL, promoveram na manhã desta quarta-feira (5), na Câmara Municipal, uma Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022 (REPAC).

O objetivo da reunião foi compartilhar com a Gestão Municipal e os representantes da população atalaiense, os dados coletados até o momento, resultados parciais, todos os procedimentos realizados nesta coleta do censo em Atalaia e as principais dificuldades encontradas pelos recenseadores.

O censo demográfico, realizado a cada 10 anos, acontece simultaneamente em todo país. Esta é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. As informações servem também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, do setor privado.

É importante que as pessoas colaborem com o andamento do Censo, recebendo bem os recenseadores e informando com exatidão os dados perguntados.