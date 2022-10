Cícero Albuquerque vota em Atalaia e diz que eleitores entenderam sua mensagem

O candidato ao governo de Alagoas, Cícero Albuquerque, do PSOL, votou na manhã deste domingo, 2, em Atalaia, na Zona da Mata de Alagoas.

Ele disse estar satisfeito com seu desempenho nas eleições e acredita que o eleitor alagoano compreendeu sua mensagem. O candidato abriu mão de sua prioridade na fila e fez questão de esperar a vez de votar.

"Estou com toda energia e muita esperança que o Brasil volte aos trilhos, que o povo pobre volte a ter esperança. Sobre nossa campanha, o retorno do povo em Alagoas tem sido muito bom, as pessoas entenderam a nossa mensagem, nós combatemos o bom combate, fizemos o nosso papael e creio que fomos entendidos. Estamos com muita esperança", disse Cícero Albuquerque.

* Com informações do site Tnh1.