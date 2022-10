Em Atalaia, multidão participa de grande caminhada em apoio a Fátima Canuto e Arthur Lira

Atalaienses reconhecem a importância do trabalho de Arthur Lira e Fátima Canuto em prol do município.

Na tarde desta sexta-feira (30), faltando apenas dois dias para a eleição, os atalaienses puderam demonstrar mais uma vez que reconhecem o grande trabalho do deputado federal Arthur Lira e da deputada estadual Fátima Canuto, em prol do desenvolvimento do município de Atalaia.

Uma grande multidão tomou às ruas da cidade para participar da caminhada política organizada pela prefeita Ceci Rocha, que contou com a participação de vereadores e lideranças locais, num gesto claro de reafirmação do total apoio na reeleição dos candidatos que são os maiores parceiros da atual gestão municipal.

A expectativa, que está muito próxima de ser confirmada no próximo domingo, 2 de outubro, é que a Arthur Lira e Fátima Canuto, sejam, respectivamente, os candidatos a deputado federal e estadual mais votados em Atalaia.

“Penúltimo dia de campanha com esse povo topado de Atalaia. A cidade parou para participar da nossa caminhada, junto a prefeita Ceci Rocha e o deputado federal Arthur Lira. Estamos na reta final e esse apoio é muito gratificante. Esse trio já fez muito pelo município e vai fazer muito mais”, comentou em suas redes sociais, a deputada Fátima Canuto.

“Fui a Atalaia caminhar junto com minhas parceiras Ceci Rocha e Fátima Canuto, e só tenho a agradecer pela recepção e pelo carinho nessa jornada. A alegria de vocês me contagia e me deixa com mais vontade de trabalhar pelo nosso Estado”, comentou o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira.