Prefeita Ceci Rocha entrega reforma de mais duas Unidades Básicas de Saúde em Atalaia

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, entregou nesta quinta-feira, 29, mais duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que foram totalmente reformadas.

As UBSs do Centro e do Povoado Olhos d´Água passaram por reestruturação com investimentos próprios do Município, com objetivo de ampliar os atendimentos de saúde à população.

A Prefeitura de Atalaia está realizando a maior ação de reforma, revitalização e ampliação de Unidades Básicas de Saúde já vista no município. Em apenas um ano e nove meses de gestão, cinco unidades já passaram por obras e foram entregues à população usuária dos serviços.

O resultado é a ampliação da cobertura da Atenção Básica em Atalaia, um trabalho para garantir atenção a quem mais precisa, já que as UBSs são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), ofertando consultas médicas em clínica geral, pediatria, ginecologia e odontologia, cobertura vacinal e testagem para doenças diversas.