Novo espaço instagramável do Pilar, avião recebe últimos ajustes para visitação pública

Pilar decolou. Depois de garantir investimentos que transformaram a vida de milhares de pessoas e anunciar o primeiro teleférico do estado, além da maior estátua de Jesus Cristo do mundo, o prefeito Renato Filho resolveu inovar mais uma vez, confirmando o mais novo espaço instagramável de Alagoas: um avião.

Isso mesmo. Agora, Pilar tem seu próprio avião, que está posicionado na entrada principal do município, chamando a atenção de todos, principalmente, pela grandiosidade. Com a cabine direcionada à Lagoa Manguaba, moradores e visitantes terão, em breve, uma experiência única no interior da aeronave, e com direito a uma vista deslumbrante.

Secretária de Turismo, Daniela Santos explica que o avião, doado ao Município, também vai movimentar, sobremaneira, a economia local. “A Prefeitura está providenciando toda a estrutura necessária para que o empreendedor devidamente cadastrado comercialize neste local, aproveitando, assim, o fluxo de turistas”, revela a secretária, acrescentando que, dentro do avião, o visitante vai dispor de tecnologia de última geração para conhecer a história da cidade, sendo convidado a visitar os demais pontos turísticos.

Um deck, inclusive, vai permitir que os visitantes façam belos registros, com o avião e a lagoa ao fundo, desfrutando ao máximo do espaço de convivência. Já ao anoitecer, o piscar das luzes será uma atração à parte. “E escolhemos um local estratégico para potencializar o que temos de melhor”, reforçou Daniela.

Os últimos ajustes na aeronave que comportava 33 pessoas, incluindo os tripulantes, estão a cargo do ex-piloto Saulo Quintela, contratado pela Prefeitura para a montagem e recuperação das peças danificadas, supervisionando, ainda, a equipe responsável pela adaptação do espaço interno. Ele explica que o avião fazia voos regionais, tinha autonomia para três horas de voo e alcançava 580 km/h.

“Nós estamos finalizando alguns reparos, enquanto o pessoal da Prefeitura segue com os serviços de urbanização do entorno. Está sendo muito gratificante poder contribuir. E além da questão turística, que é o ponto principal, o Município também vai despertar nos mais jovens a curiosidade pela aviação, estimulando, assim, os nossos futuros aviadores”, comentou o ex-piloto.

