TV Sport reúne Riquelmy e Vagner Love em um bate-papo sobre aprendizados, carreira, campeonatos e conselhos

Ao lado do artilheiro do amor, o experiente Vagner Love, o atacante natural de Ouricuri, Riquelmy, foi destaque nesta semana da TV Sport Recife e participou de um bate-papo sobre aprendizados, carreira, campeonatos e conselhos para seguir trilhando uma trajetória de sucesso e de muitos gols.

Aos 17 anos de idade, o jovem atacante já faz parte da equipe Sub-20 do Leão da Ilha e vem se destacando como titular e artilheiro. Riquelmy também vem treinando com a equipe principal, sendo observado com um dos jovens mais promissores da base do Sport Recife.

“É legal ver um menino tão jovem e já jogando em uma categoria a cima, e fazendo muitos gols”, destacou o artilheiro do amor, Vagner Love.

Na oportunidade, Riquelmy pôde falar sobre seus primeiros passos nas categorias de base e sobre a importância do apoio de sua família.

“Graças a Deus minha mãe e o meu pai sempre me acompanham onde for. Minha mãe é aposentada e meu pai largou tudo para viver esse meu sonho. Ele e minha mãe foram as únicas pessoas que confiaram em mim. Desde pequeno sempre boto na minha cabeça que esse meu sonho é por eles e vamos passo a passo conquistar os objetivos, que é ir sempre mais a frente”, destaca Riquelmy.

Orgulho do Distrito Ouricuri, Riquelmy vem tendo a oportunidade de realizar seu grande sonho, que também é compartilhado por seu pai, o Nado, ex-jogador de futebol profissional, com passagens pelo CRB, Comercial de Viçosa, Serrano-RJ e também na Bulgária.