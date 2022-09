Reforço Alimentar: Projeto da AP3 visa amenizar situações de carência alimentar e nutricional de moradores do Distrito Ouricuri

Logo que iniciou seus trabalhos, a nova gestão da Associação dos Pequenos Produtores Rurais, Proprietários e Moradores do Distrito Ouricuri – AP3, tratou como prioridade a distribuição de alimentos. Para isso, vem se mobilizando para realizar ações de suporte à comunidade do Distrito Ouricuri, que apresentam visíveis situações de carência alimentar e nutricional, no diversos grupos sociais.

Foi elaborado o Projeto Reforço Alimentar, com objetivo de contribuir na dieta alimentar de seus associados, moradores, grupo etário e famílias, por meio da distribuição de alimentos para o consumo.

“O Projeto surge das necessidades verificadas junto a população, cujas ações da organização social sem fins lucrativos e participativa, vem atender ao que exige a Constituição Federal e a Politica Nacional de Alimentação e Segurança Nutricional, ou seja, ao direito à alimentação. Sabemos que nossas ações são pontuais e longe de resolver a falta de alimentos à mesa das famílias, pois o assunto envolve muitos outros elementos e atores, para que todos tenham acesso às refeições que o ser humano tem direito”, destaca Cida da Ouricuri, Presidente da AP3.

Em entrevista ao Atalaia Pop, a presidente da Associação comentou sobre como o Projeto Reforço Alimentar faz a distribuição dos alimentos.

“Inicialmente a AP3 se cadastrou em diversas entidades que tratam de doações e por estar regular em sua documentação, foi contemplada em vários programas. Destacamos o cadastro na EMATER, no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Ministério da Cidadania, que adquire produtos da agricultura familiar e disponibiliza para as organizações sociais, para que seja então feita a distribuição com os beneficiários. São frutas diversas, feijão de corda, raízes como macaxeira e outros”, comenta Cida da Ouricuri.

A presidente da AP3 destaca o cadastro com o SESC no Programa MESA BRASIL, que faz doações de leite, biscoitos, chocolates, legumes, sucos, panetones, laranjas, polpas de frutas, banana, macaxeira, batata doce, bolinho de lanche, weffer, bebida lactea, recheio de bolo, entre outros produtos. “Registramos que na ultima cheia que desabrigou dezenas de nossos moradores, a Associação obteve do SESC para doações, itens de limpeza e higiene, roupas, colchão”, ressalta a presidente.

Cida da Ouricuri também reforçou a importância das parcerias da AP3, que tornam esse projeto possível. “A AP3 tem cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), que acompanha nosso trabalho e presta apoio no transporte de coleta dos produtos em Maceió e sua distribuição na Ouricuri. Destacamos ainda, a gestão municipal da Prefeita Ceci Rocha que tem dado o apoio a Associação, para que os alimentos cheguem a cada mãe de família, a cada beneficiário. Destacamos que a Associação conta com uma Comissão de Colaboradores, de pessoas da comunidade, em cada distribuição, seja na divulgação, na organização das entregas e registro de todo o evento, afim de que todos sejam atendidos”.

Além da distribuição de alimentos, a AP3 realiza outras ações. “O Projeto Reforço Alimentar tem objetivo de distribuir alimentos processados. Já tem definido questões de local para recepção dos alimentos, preparação do cardápio e distribuição. Trata-se da Campanha Sabor que Alimenta, que em breve será implementado em parceria com o município, do Estado e outras entidades. As dificuldades são diversas, mas servem de estímulos para se prosseguir com nossa missão de utilidade publica”, concluiu Cida da Ouricuri, Presidente da AP3.

Cida Ouricuri, Presidente da Associação AP3.