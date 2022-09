Grupo Atuar do CEPP é selecionado para mais um FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO DE ALAGOAS

O Grupo Atuar do Centro Educacional o Pequeno Príncipe - CEPP foi selecionado para mais uma edição do FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO DE ALAGOAS (FETA). A apresentação acontecerá no próximo dia 27 de outubro, às 19h30min, no Tetro Deodoro, em Maceió.

O grupo é formado por alunos do CEPP e já tem uma trajetória de grandes apresentações no Festival. Este ano, os alunos irão apresentar a peça O MORTO DA OPOSIÇÃO, uma comédia escrita por Júnior Rocha.

Com Direção de Dola Rocha, o grupo irá participar pela quarta vez do Festival e a preparação já está a todo vapor.

O Grupo Atuar já foi premiado nas outras edições, levando as estatuetas de MELHOR DIRETOR, MELHOR ATRIZ, ATOR REVELAÇÃO, MELHOR CENOGRAFIA, MELHOR MAQUIAGEM, MELHOR TEXTO.

“Participar do FETA é uma sensação indescritível, fico muito feliz participando desse evento tão grandioso do nosso estado, que Deus continue nos abençoando e guiando nossos passos! Espero representar a nossa querida Atalaia com muito amor e dedicação pela arte”, destaca o Diretor Dola Rocha.