Riquelmy conquista seu 4º Campeonato Pernambuco na base do Sport Recife

Na partida de volta da grande final do Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20, disputada neste sábado (24), o Sport Recife derrotou o Náutico na Ilha do Retiro pelo placar de 2 a 1 e conquistou o título da competição. No jogo de ida o Sport já tinha vencido o Náutico por 1 a 0, com gol do atacante ouricuriense Riquelmy, de apenas 17 anos.

Esta é a quarta conquista de Campeonato Pernambucano do artilheiro Riquelmy, nas categorias de base do Leão da Ilha. Foi campeão nas categorias Sub-12, Sub-13, Sub-15 e agora na categoria Sub-20.

Riquelmy também foi o artilheiro do Sport na competição, marcando 10 gols em 8 jogos. Vale destacar que o artilheiro é considerado um dos bons valores da base do Sport, tanto que já vem treinando e sendo observado na categoria profissional.

Dominante do começo ao fim desta edição, o Sport conquistou o título pernambucano de juniores de 2022 com 14 vitórias em 14 jogos. Isso mesmo, 100% de aproveitamento.