Vereador Rudinho mostra a força de seu grupo político e realiza grande encontro em apoio as candidaturas de Fátima Canuto e Arthur Lira

Na noite desta última sexta-feira (23), o vereador atalaiense Rudinho Rodrigues (PSC), promoveu um grande encontro de amigos que fazem parte de seu grupo político, para juntos reafirmar o apoio às candidaturas da deputada estadual Fátima Canuto e do deputado federal Arthur Lira.

O encontro ocorreu na Grota da Gia, no Alto do João Miranda, e mostrou mais uma vez que o vereador recordista de votos em Atalaia, vem a cada dia fortalecendo sua base eleitoral, alinhado 100% com os trabalhos que vem sendo desenvolvidos pela gestão da prefeita Ceci Rocha e que vem trazendo grande progresso para o município e melhorando a vida dos atalaienses.

Na oportunidade, o vereador Rudinho destacou a importância em apoiar o deputado Arthur Lira e destacou que Atalaia fará história com uma expressiva votação na deputada Fátima Canuto.

“Tenho certeza que Atalaia fará história com você deputada Fátima Canuto, assim como fez com a Ceci Rocha, dando a maior votação da história do município. No dia 2, vamos sair de casa não apenas para dar um voto, mas sim para seguir mudando Atalaia. É a responsabilidade de mudar sua vida, a vida das suas crianças, do nosso município que estava devastado e que a Ceci Rocha chegou para mudar”, destacou o vereador Rudinho.

Além da comunidade que se fez presente, o ato político contou com a presença da prefeita Ceci Rocha e demais lideranças do município.