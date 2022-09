Prefeitura de Atalaia entrega Escola Municipal Jacinto Oliveira totalmente reestruturada

O Povoado Chã da Jaqueira, em Atalaia, agora conta com uma escola dentro do padrão de qualidade instituído pela atual gestão para sua Rede Municipal de Ensino. Com recursos próprios do município, a Escola Municipal Jacinto Oliveira passou por reforma e reestruturação, melhorando a qualidade de ensino para os alunos, garantindo e ampliando condições de trabalho dos professores e equipe de apoio.

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (23), com a presença da prefeita Ceci Rocha, do secretário de Governo Nicollas Theotonio, da secretária de Educação Glauciane Veiga Wanderley, a nova unidade de ensino foi entregue a comunidade que aguardava anciosa a conclusão da reforma, que foi recebida com alegria pelos funcionários, estudantes e pais de alunos.

“Educação em Atalaia é prioridade. Contem comigo para que nossos alunos e professores sejam valorizados e compartilhem do ensino de qualidade”, destaca a prefeita Ceci Rocha.