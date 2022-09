Alunos de Atalaia são beneficiados com Saúde na Escola, que incentiva cuidados com a higiene bucal - Foto: Assessoria

A Prefeitura de Atalaia mantém em expansão os serviços de saúde no município. Na quinta-feira (22), o programa Saúde na Escola esteve na Escola Cícero Cabral Toledo com diversas atividades junto aos alunos.

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde proporcionaram roda de conversa sobre alimentação saudável e adequada, avaliação antropométrica (aspecto nutricional), dinâmicas de práticas corporais, palestra sobre os cuidados com a higiene bucal, escovação supervisionada e entrega de Kits de higiene bucal.

Os alunos participaram ativamente das ações, que são contínuas na rede municipal de ensino.



Mais saúde - Em paralelo ao Saúde na Escola, a Prefeitura de Atalaia também promoveu na quarta-feira (21), no Assentamento Brasileiro, atendimentos de saúde com consultas médicas, enfermagem, citologia, teste rápido, orientação e profilaxia (limpeza dental), com profissionais da odontologia, entrega de medicamentos e demandas para solicitação de exames.

Também está agendado para esta segunda-feira (26), no Povoado Boa Fé, atendimentos de saúde, inclusive com profissionais da pediatria.