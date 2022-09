Após dois anos, tradicional Romaria do Padre Cícero, em Atalaia, volta a ser uma caminhada

Neste último domingo, dia 18 de setembro, as Paróquias Nossa Senhora das Brotas e Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, promoveram a Romaria do Padre Cícero Romão, que já é tradição há mais de 20 anos na cidade e faz memória da morte de Padre Cícero Romão Batista.

Com saída do Distrito Santo Antônio, a Romaria teve um percurso de 12km para se praticar a devoção e a fé do romeiro. Uma verdadeira peregrinação a pé pelas margens da AL-210 até a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, localizada na Rua de Cima. Encerrando a programação do dia será presidida a Santa Missa.

A procissão reuniu um grande número de fiéis, romeiros e romeiras, de todas as comunidades que formam as Paróquias, inclusive peregrinos de cidades vizinhas. Este ano, após a novidade de ser realizada no anterior em formato carreata, a Romaria voltou a tradicional e piedosa caminhada por meio da qual os fiéis cumprem suas promessas e agradecem pelas graças alcançadas.

O Padre Luiz Antônio do Nascimento, administrador paroquial, junto à Pastoral do Romeiro, que organiza a Romaria, ressaltou a alegria de poder reunir e celebrar esta data importante para os fiéis e a Igreja.

“O Juazeiro será aqui em Atalaia-Al, este ano temos muito a agradecer e comemorar, pois a tradicional procissão dos Romeiros que acontece no dia 20 de julho teve de ser adiada devido às fortes chuvas e enchentes na cidade. Graças a Deus, unimos força para ajudar os fiéis e, passada a situação, recebemos com alegria a notícia do processo de abertura da beatificação do Padre Cícero Romão Batista”, ressaltou o administrador paroquial.

*Com informações da Pascom Brotas / Texto Natalia Napoleão