Globo anuncia Aloísio Chulapa como comentarista convidado para a Copa do Mundo 2022

O atalaiense Aloísio Chulapa é uma das novidades da Globo e vai reforçar a equipe envolvida na transmissão da Copa do Mundo do Qatar 2022. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), pelo jornalista André Rizek, em solenidade realizada em São Paulo.

Ídolo do São Paulo, o ex-atacante também vai reforçar a programação do Sportv. Ele estará ao lado de Magno Navarro e Igor Rodrigues no Tá na Copa, que vai fechar os dias nas noites do canal durante a Copa do Mundo.

Com a alegria e irreverencia de Aloísio Chulapa e dos demais integrantes, o “Tá na Copa” promete manter o estilo que os apresentadores colocaram como marca do “Tá na Área”.