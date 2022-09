Liderança política no Distrito Branca, ex-vereador Ricardo Calheiros promove grande encontro em apoio a deputada Fátima Canuto

Grande liderança política no Distrito Branca, em Atalaia, o ex-vereador Ricardo Calheiros reuniu amigos e familiares na noite desta segunda-feira (19), e realizou um grande encontro político em apoio a candidatura da deputada estadual Fátima Canuto.

A grande quantidade de amigos atalaienses que atenderam ao convite do ex-vereador Ricardo Calheiros, mostra o reconhecimento, a confiança e a credibilidade em um trabalho realizado não apenas no Legislativo Atalaiense, mas também através do Instituto Ricardo Calheiros, que realiza um belíssimo trabalho social, reconhecido no Estado de Alagoas.

“Agradecer primeiramente a Deus e também ao nosso grupo, pois juntos realizamos a maior reunião aqui no Distrito Branca, um dos maiores colégios eleitorais do município, para receber a nossa deputada estadual Fátima Canuto e a nossa prefeita Ceci Rocha. Muito gratificante receber essa quantidade de amigos em nosso residência, para demonstrar nosso total apoio a deputada Fátima Canuto. Mostramos que estamos com um grupo forte e unido em prol da vitória da nossa deputada”, destaca o ex-vereador.

O momento também contou com as presenças da deputada Fátima Canuto, da prefeita Ceci Rocha, do secretário de Governo Nicolas Theotonio e da secretária de Saúde Fátima Rezende.

Em suas redes sociais a deputada Fátima Canuto agradeceu a demonstração de apoio que recebeu do amigo e liderança local Ricardo Calheiros e de todos que participaram do encontro. “Contar com os atalaienses é muito importante para nossa candidatura. O município avançou e vai avançar ainda mais”, destacou a deputada.