Copervales Agroindustrial realiza celebração ecumênica que marca o início da moagem da safra 2022/23

Como já é tradição, o início da safra 2022/2023 foi marcado na Copervales Agroindustrial, localizada no município de Atalaia, por uma celebração ecumênica na manhã desta segunda-feira, 19 de setembro.

Reunidos na indústria, direção, cooperados e colaboradores de todos os setores acompanharam o momento de fé e agradecimento, pedindo as bênçãos de Deus para o novo ciclo que se inicia.

A solenidade também contou com as presenças da prefeita Ceci Rocha, do presidente da Câmara vereador Cicinho Melo, do Procurador-Geral do Estado Dr. Márcio Roberto, do deputado estadual Gilvan Barros Filho, do candidato a deputado federal Gilvan Barros, dos vereadores Neto Acioli, Mauricio Tenório, Toni Barros, do procurador-municipal Dr. Márcio Júnior, de secretários municipais, entre outros.

A Copervales é uma cooperativa de fornecedores de cana de açúcar, que no ano de 2015 trouxe esperança para o município de Atalaia e região, arrendando e reativando a antiga Usina Uruba, e voltando a ser uma das principais fontes de oportunidade de emprego para os atalaienses.

Apesar do cenário econômico adverso, com alta no preço de insumos, produtores de cana-de-açúcar de Alagoas com atuação no Vale do Satuba, Vale do Paraíba e Vale do Mundaú, a indústria bateu recorde de produção na safra 2021/22. A cooperativa gera cerca de dois mil empregos diretos e três mil empregos indiretos.

Anfitrião e defensor do fortalecimento da Copervales, o vereador Neto Acioli destacou a importância da renovação do contrato de arrendamento entre a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) e a massa falida da Laginha Agro Industrial S.A., que pertencia ao Grupo João Lyra.

“Venho torcendo, assim como toda Atalaia e região, para que esse processo de renovação seja concluído, pois representa um grande ganho para os atalaienses. Sempre lutei e acreditei na capacidade desses cooperados, por suas competências e coragem de lutar”, comentou o vereador Neto Acioli.